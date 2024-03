TIVOLI – Monte Catillo protagonista su Rai1

Si terranno oggi, giovedì 14 marzo, le riprese televisive anche tramite l’uso del drone all’interno della Riserva Naturale di Monte Catillo, a Tivoli. Le riprese saranno utilizzate per una puntata di “Linea Verde Sentieri”, il programma di Rai Uno condotto dall’alpinista Lino Zani e dall’olimpionica fiorettista Margherita Granbassi, con la partecipazione dell’esperto di montagna Gian Luca Gasca.

La puntata su Monte Catillo sarà messa in onda sabato 30 marzo.

Ad autorizzarle è stata Maria Zagari, Dirigente del Dipartimento Ambiente della Città Metropolitana di Roma Capitale, ente gestore delle aree naturali protette regionali con un nulla osta rilasciato ieri, mercoledì 13 marzo (CLICCA E LEGGI IL NULLA OSTA).

Secondo le prescrizioni della ex Provincia, le riprese televisive a terra, il sorvolo per le riprese aeree col drone di Andrea Lilli e gli atterraggi dovranno essere gestiti con lo scopo di minimizzare il disturbo della fauna selvatica, della vegetazione, degli ecosistemi naturali e della quiete dei luoghi.

Inoltre durante le operazioni di sorvolo bisognerà avvalersi di un osservatore al fine di garantire che tutte le operazioni si svolgano in sicurezza per gli eventuali fruitori della Riserva e le riprese non dovranno ledere i diritti di privacy di persone o i dati personali come targhe di autoveicoli e simili: per questo le operazioni di sorvolo saranno effettuate a debita distanza (150 metri) da eventuali persone presenti non informate.

Città Metropolitana vieta il transito ai mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di Pronto Soccorso in caso di necessità.