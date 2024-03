GUIDONIA – Anziano pestato al parco per un rimprovero, il sindaco: “Gli autori saranno presi e puniti”

Stando alle prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, verso mezzogiorno l’anziano passeggiava in “Pinetina” in compagnia della moglie e col cagnolino al guinzaglio , quando la sua attenzione è stata attirata da due ragazzi muniti di bomboletta di vernice spray di colore verde .

Siamo a disposizione degli inquirenti per aiutare, come possibile, le indagini”.

Inoltre voglio ringraziare personalmente questo Cittadino di valore e custode di grandi valori civici e penso che meriti un riconoscimento formale, non appena sarà possibile, per sottolineare il suo coraggio e l’attaccamento alla nostra Città.

“Oltre a condannare fermamente il gravissimo episodio di violenza accaduto in Pinetina – prosegue in una nota il sindaco Lombardo –l’Amministrazione si è già messa a disposizione delle autorità inquirenti e siamo pronti a far costituire la Città parte civile nel processo ai responsabili.

, sottolinea il primo cittadino a proposito del pestaggio avvenuto nella mattinata di lunedì 19 febbraio e raccontato ieri in esclusiva dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

Per tutta risposta, uno dei due ragazzi ha spintonato l’anziano facendolo rovinare in terra .

“Questo episodio, così come l’aumento dei reati predatori sul nostro territorio – spiega sempre nella nota – ci conferma la bontà del nostro importante investimento per l’acquisto e la posa in opera di molte nuove telecamere. Al momento è in corso la gara d’appalto e presto contribuiranno a rendere la nostra Città più sicura”.