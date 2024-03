TIVOLI – Isola pedonale in via dei Sosii, sosta a prezzo ridotto per i residenti

Il Comune di Tivoli rammenta che, in seguito alla attivazione in via sperimentale dell’area pedonale di Via dei Sosii dalla intersezione via Domenico Giuliani/via dei Sosii (Fontana di Gemma) alla convergenza con via di Ponte Gregoriano, è stato dato mandato ad ASA servizi s.r.l di mettere a disposizione 22 abbonamenti ordinari h 24 senza assegnazione di posto al costo di 50 euro/mese nel parcheggio a pagamento di Piazza Massimo.

L’isola pedonale di via dei Sosii, nel Centro storico di Tivoli

Gli abbonamenti, ancora disponibili, sono destinati esclusivamente a residenti, proprietari di garage e cantine nel tratto pedonalizzato di via dei Sosii ed in Via Domenico Giuliani, via della Limara, largo G. Crocchiante, vicolo del Pilaro, vicolo degli Orti, vicolo Sant’Antonio, vicolo Maggi, vicolo Torlonia, vicolo Lolli di Lusignano, vicolo del Labirinto, vicolo Boccaccini, via Sant’Andrea, via San Vincenzo, piazza San Vincenzo, vicolo San Vincenzo.

Secondo le procedure, modalità di richiesta ed utilizzo previste (presentazione ricevuta Tari, sorteggio) dalla DGC n. 16/2023, gli abbonamenti ancora disponibili si uniformeranno alla scadenza già in vigore per i 178 abbonamenti destinati ai residenti dell’area del centro storico all’interno della zona a traffico limitato (ZTL).

Il Comune di Tivoli conferma che per aver diritto all’attribuzione deve essere presentata apposita istanza, corredata di documentazione, presso i nuovi uffici di ASA servizi s.r.l in piazza Massimo 2.

Per informazioni: 0774 285172.