TIVOLI – Elezioni 2024, Teodoro Russo candidato sindaco del Pd

Lo annuncia il Direttivo del Pd tiburtino al termine della riunione tenutasi ieri, venerdì 15 marzo, in cui la proposta è stata approvata con un solo voto contrario.

La scelta di Teodoro Russo arriva a 24 ore di distanza dall’incontro della coalizione in via di formazione tra PD, forze di Centrosinistra e del Centro democratico e moderato.

“Ascoltata la relazione del Segretario provinciale – scrive in un comunicato il Direttivo del Pd – che in detta riunione ha guidato la delegazione PD, tenuto conto in particolare dell’indicazione fortemente maggioritaria, emersa nel corso dell’incontro, sulla candidatura a Sindaco di Teodoro Russo , ad eccezione dell’espressione di contrarietà sul metodo seguito da parte dei Verdi, approva la relazione e s’impegna a sostenere la candidatura a Sindaco di Teodoro Russo, nell’ambito di un’intesa programmatica con i soggetti della nascente coalizione, aperta al confronto con gruppi e rappresentanze della città”.

Nato nel 1959 a Roma da una famiglia di origine campana, penultimo di 7 fratelli, diploma di “Ragioniere e Perito Commerciale”, specializzazione di Perito Edile, dottorato in Scienze Aziendali con indirizzo Commerciale e Marketing, Teodoro Russo vive e lavora al Lido di Venezia, dove ha costruito un gruppo di società operanti in vari settori e dove nel 2019 ha riaperto il nuovo Albergo Ausonia Hungaria, ora “5 stelle”, gioiello Liberty.

Teodoro Russo non è un volto nuovo per la politica tiburtina.

Nel mese di giugno del 1985 fu eletto Consigliere Comunale del Comune di Tivoli e assunse la Presidenza della IV Commissione Consiliare Lavori Pubblici. Negli anni successivi fu anche Vicesindaco, Assessore ai Lavori Pubblici, al Bilancio, al Patrimonio.

Concluse la sua esperienza politica nel settembre 1996.