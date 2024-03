GUIDONIA – I Tesori archeologici del territorio nei musei del mondo

L’evento si concluderà con un ultimo spazio, alle ore 11:45 , dedicato all’ inaugurazione della nuova sala epigrafica e relativa presentazione del calco dell’ epigrafe di Lucio Asinio Labeone conservata in parte al Museo Lanciani e in parte ai Musei Vaticani.

Tra reperti svelati, rivelati e conservati nei maggiori musei europei e non solo, il Museo Lanciani è lieto di proporre un ricco programma per l’inaugurazione della nuova sala epigrafica dedicata all’esposizione di reperti inediti dal territorio di Guidonia Montecelio.

Un appuntamento speciale per domenica 24 marzo, a partire dalle ore 10, presso il Museo Civico Archeologico “Rodolfo Lanciani” di Guidonia Montecelio con l’evento “ Tesori archeologici dal territorio di Guidonia Montecelio nei musei del mondo “: un’occasione unica per scoprire quanto il territorio tiburtino-cornicolano abbia contribuito, con i suoi reperti, alla creazione di molte collezioni museali nel mondo.

Si ricorda inoltre che il Museo Archeologico Lanciani è regolarmente aperto con accesso libero il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 18 e che, negli orari di apertura, è inoltre possibile visitare la mostra “La porta per l’aldilà. Riti funerari antichi dal territorio al museo“, esposta al piano superiore, con l’ausilio di visite guidate. Le visite al Museo hanno un costo di 5€ a persona (3€ se minorenni); la prenotazione è obbligatoria.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni scrivere a: prenotazionemuseolanciani@gmail.com.

Appuntamento per domenica 24 marzo, a partire dalle ore 10, all’ingresso del Museo Civico Archeologico “Rodolfo Lanciani” di Guidonia Montecelio (via XXV aprile/piazza Jean Coste – Montecelio, RM) per svelare le storie custodite dalle epigrafi e conoscere la ricchezza inedita del territorio cornicolano antico.

Per restare aggiornati sulle attività del Museo Civico Archeologico Lanciani è possibile seguire le pagine Facebook e Instagram.