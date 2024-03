TIVOLI - In Biblioteca arriva Dacia Maraini

Domani, mercoledì 20 marzo, alle ore 16:30, il Giardino della Biblioteca Comunale “Maria Coccanari Fornari” sarà intitolato alla figura dell’astronoma Ipazia, vissuta ad Alessandria nel V secolo dopo Cristo, la quale teorizzò, in modo inaudito per l’epoca, che la Terra non è il centro dell’universo ma un pianeta che gira intorno al Sole.

Oltre all’ospite la scrittrice Dacia Maraini, all’intitolazione saranno presenti il Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti insieme al responsabile Cultura Antonio Capitano e rappresentanti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Publio Elio Adriano di Tivoli.

Ipazia, per le sue idee rivoluzionarie, divenne “martire della libertà di pensiero”.

Oggi, scrive Dacia Maraini, “a quasi duemila anni di distanza ci sono ancora donne che soffrono come lei per la semplice ragione che hanno pensato con la propria testa, che hanno voluto studiare, indagare e opporsi al totalitarismo”.