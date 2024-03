GUIDONIA – Città cardioprotetta, a Villanova arriva il terzo defibrillatore pubblico

Sabato 23 marzo 2024 alle ore 16.00 in Via Giuseppe Garibaldi 2, a Villanova di Guidonia verrà inaugurato e reso operativo dalla Onlus “Volontario per Te – ODV” un nuovo defibrillatore pubblico, accessibile H24, che si va ad aggiungere a quelli già installati a Villanova, in Piazza San Giuseppe Artigiano e in Via La Marmora, sempre nello stesso quartiere.

Un importante contributo per la realizzazione di questa nuova postazione PAD (Public Access Defibrillation) è arrivato grazie alla campagna di raccolta fondi, organizzata dall’associazione stessa, che ha visto il suo clou nella “Camminata del Cuore” dello scorso ottobre, evento al quale hanno partecipato tanti cittadini animando le strade di Villanova e La Botte.

L’associazione “Volontario per Te – ODV” intende dunque ringraziare tutti i partecipanti della Camminata e quanti hanno sostenuto con diverse modalità l’iniziativa. E un ringraziamento particolare va ai titolari dell’esercizio commerciale Veamac Group SAS che hanno dato la disponibilità ad ospitare la postazione con annessa la necessaria fornitura elettrica per la ventilazione e l’allarme della teca che ospita il defibrillatore.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Presenzieranno all’evento il Consigliere comunale di Guidonia Montecelio Mauro de Santis in rappresentanza dell’amministrazione comunale e il Parroco di Villanova, Don Andrea Massalongo.

Un ringraziamento anticipato a quanti vorranno partecipare all’evento.

Per informazioni e contatti: segreteria@volontarioperte.org – 366.3443840