CASTEL MADAMA – Demolizione e ricostruzione della scuola, via alla cantierizzazione

Da ieri, lunedì 25 Marzo, nel plesso scolastico di via della Libertà a Castel Madama hanno preso il via le opere di cantierizzazione finalizzate alla recinzione dell’area ed alla creazione della viabilità interna.

In un comunicato stampa diffuso domenica 24 marzo l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Nonni ha annunciato che gli interventi non interferiranno con le attività scolastiche in corso.

A tal proposito, a seguito di una richiesta protocollata dalla ditta esecutrice dei lavori, constatato che i veicoli e i mezzi di opera per sagoma di ingombro non potranno utilizzare la normale viabilità con ingresso da vicolo degli Olmi, è stata emessa una specifica ordinanza in cui si disciplina la circolazione stradale e l’istituzione di temporanei divieti di sosta a partire da ieri, lunedì 25 Marzo.

In dettaglio:

– temporaneo senso unico alternato di marcia nel tratto di strada di vicolo degli Olmi (parcheggio stallone) che va dall’area di accesso al cantiere fino all’intersezione con via della Libertà a partire dalle ore 9;

– divieto di sosta per tutti i veicoli su via della Libertà, area stalli di sosta adiacenti al plesso di Via della Libertà ad iniziare dalle ore 8;

– divieto di sosta per tutti i veicoli su vicolo degli Olmi, parte di area stalli di sosta del Parcheggio Stallone ad iniziare dalle ore 8.

In un secondo comunicato diffuso oggi, martedì 26 Marzo, precisa che i lavori di cantierizzazione finalizzati alla demolizione e ricostruzione del plesso scolastico sono successivi all’interlocuzione tra gli uffici comunali preposti e l’Architetto Marcello Presutti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo “Camillo Benso Conte di Cavour”. “L’Architetto Presutti – spiega nella nota l’amministrazione Nonni – dopo aver valutato i layout dell’area di cantiere e la proposta di uscite di sicurezza alternative, fornisce il suo riscontro POSITIVO con nota prot. N. 3449 del 23.02.2024 “Il sottoscritto Architetto Marcello Presutti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo “CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR” sito in Via Pio La Torre snc, 00024 Castel Madama (Roma) valutato il layout per la delimitazione dell’area di cantiere, valutate la posizione di cantiere, gli spazi disponibili e i passaggi percorsi e la realizzazione di uscite di sicurezza sul lato dell’edificio prospiciente Via della Libertà, in sostituzione di quelle che, attualmente, insistono sull’area 3 non rileva nessun tipo di criticità ed esprime parere favorevole all’installazione del cantiere per la demolizione e ricostruzione del plesso scolastico sito in via della libertà denominato scuola dell’infanzia “Testa” e Scuola Primaria “O. Vulpiani“. “Si invitano ancora una volta tutte le forze politiche – si legge sempre nella nota dell’amministrazione – alla responsabilità e ad adottare uno spirito di collaborazione in questo percorso virtuoso che porterà la nostra comunità ad avere finalmente una scuola sicura, moderna e all’avanguardia. Si ricorda, ancor prima di condividere pubblicamente notizie prive di fondamento, che gli uffici comunali e gli amministratori sono a disposizione per eventuali chiarimenti”.