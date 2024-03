GUIDONIA – Albuccione ridotta a discarica, Tekneko interrompe la raccolta

“Nonostante il lunedì mattina sia il giorno destinato ai “materiali non riciclabili”, diverse persone hanno cercato di conferire altri rifiuti differenziabili – spiega il Comune in una nota – Si precisa che i “materiali non riciclabili” sono tutti quei materiali che non possono essere conferiti nella raccolta differenziata della carta, plastica e metallo, vetro, scarti alimentari e organici”.