Olimpiadi, arriva il primo oro nei 100 metri rana

La prima medaglia d’oro italiana, conquistata nella finale dei 100 rana, è di Nicolò Martinenghi, il varesino che festeggerà giovedì, nel villaggio olimpico, i suoi 25 anni.

Prima di partire per Parigi ha optato per un cambio look, un po’ scaramantico, che lo porta a nascondere sotto la cuffia dei capelli biondo platino, come il metallo della sua nuova medaglia.

Eliminata invece Odette Giuffrida, nella semifinale di judo donne, nonostante la bellissima gara dove non ha subito nemmeno un punto. Si punta un po’ il dito verso un arbitraggio piuttosto severo nei suoi confronti.

Delusione dal fioretto femminile, senza medaglie per Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Favaretto. Buon esordio per il volley femminile, mentre viene eliminata la coppia Gottardi/Menegatti nel beach volley.

Thomas Ceccon, finalista nei 100 metri dorso

Benedetta Pilato in finale nei 100 metri rana

Oggi scenderanno in acqua Thomas Ceccon e Benedetta Pilato che ieri hanno conquistato un posto in finale, l’uno nei 100 dorso e l’altra nei 100 rana.

In generale occhi puntati sugli sport acquatici, con le gare di canottaggio, nuoto e surf. Nel terzo giorno di competizioni saranno 19 gli ori assegnati in 11 sport diversi e tanti saranno gli italiani in gara.

(Matteo Somma)