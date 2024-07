TIVOLI – Città più green, ecco le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici

L’obiettivo è abbattere le emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna. Per questo l’amministrazione comunale di Tivoli punta a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l’ambiente circostante.

E’ quanto emerge dalla delibera delibera numero 135 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - votata lunedì 29 luglio dalla giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

Con l’atto viene approvato il protocollo d’intesa della durata di 12 anni – CLICCA E LEGGI IL PROTOCOLLO D’INTESA – con la “Be Charge Srl” di Milano per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica.

La mappa delle colonnine di ricarica prevista dal protocollo d’intesa

Secondo la mappa – CLICCA E LEGGI LA MAPPA – stilata nel protocollo d’intesa, le colonnine per la ricarica pubblica saranno installate in tutti i quartieri della Città dell’Arte.

A Tivoli Centro gli automobilisti potranno ricaricare i veicoli in piazza Garibaldi, via delle Piagge, piazza Massimo, piazzale Grande Torinom, lunganiene Peppino Impastato, largo Saragat, via Empolitana e piazza Eunice Kennedy.

A Tivoli Terme verranno installate colonnine in via Nazionale Tiburtina, piazza Bartolomeo della Queva e in via Caio Plinio.

A Villa Adriana le strade scelte sono: via Maremmana inferiore, via Val Gardena, via Lago di Annone, via Lago di Lesi, via di Villa Adriana, via don Agostino Panattoni, via Rosolina e via del Canopo all’interno del Centro residenziale “Villaggio Adriano”.

Infine una colonnina troverà sede in via Radiciotti, a Campolimpido, e un’altra in viale dei Platani, al Bivio di San Polo.

“Be Charge” è una società controllata da Plenitude (Gruppo Eni) che si occupa di mobilità elettrica e, nello specifico, della diffusione delle infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche.

Oggi, può contare su uno dei più capillari network con oltre 18 mila colonnine per la ricarica pubblica in Italia. Tutta l’energia erogata dalle sue colonnine è certificata rinnovabile.

Inoltre, grazie agli accordi di interoperabilità è possibile gestire dall’app anche i punti di ricarica delle aziende partner non solo in Italia ma pure in Europa. Dunque, basta una sola app per viaggiare in elettrico senza dover utilizzare molteplici applicativi ed account.

Secondo il protocollo d’intesa approvato dalla giunta Innocenzi, le Infrastrutture di Ricarica installate da BEC saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Il sistema di ricarica non prevedrà alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto. Per ricaricare il veicolo, sarà necessario avere solo uno smartphone o una tessera identificativa cliente RFID. Il sistema di gestione, di prenotazione e di fatturazione avverrà tramite una APP gratuita (disponibile per iOS e Android) che consentirà, tra l’altro, la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa interattiva, compresa la verifica della disponibilità ed eventuale prenotazione all’uso oltre che il monitoraggio dello stato della carica in corso, compreso avviso di termine della ricarica e la visualizzazione del costo e l’attivazione e la gestione della ricarica e il pagamento.