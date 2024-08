CASTELNUOVO DI PORTO – Vasto incendio scoppiato in giornata, evacuate alcune abitazioni

Nella giornata di oggi, venerdì 2 agosto 2024, a partire dalle 12:15 circa, nel comune di Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma, un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione ha interessato l’area di via Montefiore, all’altezza di via Monte Vario.

Le fiamme sono arrivate a minacciare delle abitazioni, subito evacuate dalle squadre di intervento, mentre, in via di precauzione, è stato anche allertato il personale del 118, per eventuali richieste di primo soccorso.

Molte le squadre intervenute e che stanno lavorando per spegnere l’incendio: una decina di squadre dei vigili del fuoco, con l’ausilio di elicotteri messi a disposizione da Esercito, Carabinieri Forestali e dalla Regione Lazio.

(Camilla Nonni)