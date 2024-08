VICOVARO – Eremi di San Benedetto, l’imprenditrice smentisce il sindaco

In riferimento all’articolo VICOVARO – Eremi di San Benedetto, le chiavi tornano al Comune: giallo sugli incassi, da Serena Cori, titolare de “La Valle Eventi & Viaggi”, riceviamo e pubblichiamo:

“Sono anni che collaboro con le amministrazioni comunali, ma mai avrei pensato di dover arrivare a questo punto.

Sono Cori Serena, la titolare de La Valle Eventi & Viaggi, e scrivo questa nota in risposta all’articolo comparso sul Tiburno, in merito al sito degli Eremi di San Benedetto di Vicovaro.

Ho sentito la necessità di controbattere al sindaco di Vicovaro in quanto le affermazioni da lui espresse non solo non corrispondono al vero, ma sono state fatte in una maniera veramente poco democratica: non in presenza dei diretti interessati, in un contesto in cui era impossibile controbattere in qualsiasi maniera, con il solo scopo di infangare la reputazione di terzi.

Analizzando le dichiarazioni del sindaco Crielesi, volevo specificare diversi punti.

Come prima cosa non sono la co-gestrice del Punto Informativo Territoriale.

Questa cosa non è scritta da nessuna parte, né tanto meno è stata mai espressa dalla sottoscritta. Piuttosto, sono una collaboratrice della società Direzioni Opere & Sistemi.

Pertanto, tale affermazione proviene dalla fervida immaginazione del signor sindaco.

Così come il fatto da lui riportato, secondo cui sarei stata io stessa ad apporre il lucchetto al cancello d’ingresso al sito. Se non sono la co-gestrice del sito, per quale motivo avrei dovuto apporre un lucchetto su un bene di cui non ne ero né proprietaria né gestrice?

Anche questa affermazione, pertanto, è stata inventata dal signor sindaco, mai affermata dalla sottoscritta.

Non sta a me, infine, rispondere alle ulteriori questioni alzate nell’articolo e in sede di consiglio comunale.

Il fatto di aver portato, ma soprattutto manipolato, il contenuto della riunione svolta in comune a porte chiuse, tra l’altro, su convocazione dell’amministrazione comunale di Vicovaro, non è solamente una cosa grave, ma è solamente l’apice di una situazione che va avanti da mesi ormai.

È dai tempi della campagna elettorale che il signor sindaco Crielesi non perde occasione di buttare fango su di me, sulla mia famiglia e sulla mia attività imprenditoriale, mostrando una vera e propria ossessione nei miei confronti.

Ne sono prova i numerosi post, video e dirette facebook pubblicati dal profilo Nello Crielesi e dalle pagine a lui affini.

Questa situazione sta diventando veramente pesante a livello psicologico e sta solamente mostrando la vera natura del nuovo sindaco di Vicovaro. Un uomo ossessionato dal potere che mira a distruggere cose e persone.

Spero vivamente che i lettori e gli elettori si rendano davvero conto di quali personaggi sono al governo di una delle realtà più importanti della Valle dell’Aniene e non si facciano prendere in giro dalle chiacchiere e dalle falsità affermate dal signor sindaco Crielesi”.