GUIDONIA MONTECELIO – È ufficiale: il “Guidonia Montecelio 1937 FC” è in Serie D

La FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), oggi ha autorizzato la costituzione del Guidonia Montecelio 1937 Fc.

“È una notizia che abbiamo appreso con particolare soddisfazione – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo – anche perché la nuova denominazione indica la data di istituzione del Comune. Una sottolineatura che abbiamo molto apprezzato, segno di identificazione con la nostra storia cittadina. Oggi nasce la prima squadra rappresentativa di tutta la Città. Va a sommarsi alla presenza di altre gloriose società calcistiche già attive nelle circoscrizioni, che proseguiranno nella loro encomiabile e apprezzata attività con il convinto supporto dell’Amministrazione comunale. La nostra squadra rappresenterà questo grande territorio nel Girone G del Campionato di calcio di Serie D, con il chiaro intento di ben figurare ed essere protagonista. Più in generale, riteniamo che lo sport rappresenti un fondamentale momento di socializzazione e aggregazione per i giovani. Li forma in senso atletico, ne cura e sviluppa quei valori etici che sottendono la stessa pratica sportiva: la disciplina, l’impegno, il lavoro di squadra, il rispetto delle regole, la gestione del successo e della sconfitta. Gli eventi sportivi, aspetto tutt’altro che marginale, consentono di rafforzare il senso di comunità e di appartenenza e, in ultima analisi, l’identità collettiva”.

“Per Guidonia Montecelio è motivo di soddisfazione e di orgoglio partecipare a un Campionato prestigioso come quello della Serie D – aggiunge l’assessore allo Sport Cristina Rossi -. Questa notizia, inoltre, si somma a quella dei lavori di ristrutturazione che la Società del presidente Fusano sta portando avanti nel nostro stadio comunale, dopo il bando per l’assegnazione pluriennale che abbiamo promosso nei mesi scorsi”.

Anche la Società esprime soddisfazione per il grande passo che si è concluso oggi.

“La squadra scenderà in campo per onorare la storia di una comunità di 100mila persone e per rendere orgogliosi i tifosi – commenta il presidente Mauro Fusano -. Gli obiettivi di questa missione sportiva andranno raggiunti nel rispetto delle regole e cercando di trasmettere valori di alto livello, per fare emergere in maniera positiva questa realtà in tutta Italia. Proseguono, intanto, i lavori di riqualificazione allo Stadio comunale: grazie a investimenti milionari Guidonia Montecelio avrà presto a disposizione un impianto in grado di ospitare partite di prestigio e grandi eventi”.

Il “Guidonia Montecelio 1937 Fc” affronterà il Girone G incontrando squadre del centrosud Italia: Atletico Uri, Sarrabus Ogliastra, Ilvamaddalena, Olbia, Lattedolce, Anzio, Cassino, Cynthia Albalonga, Real Monterotondo, Romana, Terracina, Trastevere, Flegrea Puteolana, Gelbison, Paganese, Sarnese, Savoia.

“L’emozione è grande perché sento una proprietà forte e siamo in sintonia su tutti i progetti – aggiunge il Direttore sportivo Emiliano Donninelli -. Ora dobbiamo mettere in pratica le nostre idee. Ci aspettavamo questo girone. Abbiamo le laziali che sono sempre ben strutturate con un Cassino che ha disputato i playoff nella scorsa stagione e un Trastevere che farà un campionato di rivalsa. Le sarde terminano sempre in alta classifica. Anche l’Olbia ha un mese di tempo per fare mercato. Savoia e Paganese, inoltre, sono due piazze da prime posizioni. Il “Guidonia Montecelio 1937 Fc”, con l’entusiasmo che potrebbe crearsi in una comunità così grande e giovane, potrebbe fare bene e iniziare nel migliore dei modi la sua storia”.

Guidonia Montecelio 1937 FC