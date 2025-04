TIVOLI – Villa Adriana blindata a Pasqua: arriva il vice di Trump?

Villa Adriana blindata la domenica di Pasqua per l’arrivo di un importante personaggio straniero.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 49 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata giovedì 17 aprile dalla Vice Comandante della Polizia Locale di Tivoli Eleonora Giusti e pubblicata all’Albo Pretorio ieri, venerdì 18 aprile.

Domani Villa Adriana sarà blindata per l’arrivo di una personalità estera

Col provvedimento viene disposto dalle ore 7 di domenica 20 aprile fino a cessate esigenze il divieto di sosta con rimozione forzata in via di Villa Adriana, dall’intersezione con via Rosolina fino a Largo Marguerite Yourcenar, ossia davanti all’ingresso di Villa Adriana.

Secondo l’ordinanza la Questura di Roma ha comunicato che il giorno di Pasqua ci sarà una visita presso la Villa dell’Imperatore Adriano da parte di una personalità estera, pertanto è necessario adottare “un provvedimento di viabilità, al fine di assicurare, in ordine a motivi di sicurezza il corretto svolgimento dell’evento”.

L’ordinanza prevede il divieto di sosta con rimozione su tutta l’area circostante a Largo Marguerite Yourcenar per tutte le categorie dei veicoli inadempienti compresi motoveicoli, ciclomotori ed eventuali monopattini, ad eccezione dei veicoli al servizio di persone con disabilità, con targa diplomatica, e gli eventuali autorizzati dal Dirigente del servizio di Ordine Pubblico.

Qualora quest’ultimo lo ritenesse opportuno, per motivi di sicurezza ed ordine pubblico le forze di Polizia potranno sospendere temporaneamente la circolazione stradale lungo Via Rosolilna-Via di Villa Adriana e Largo Yourcenar.

Insomma, misure di sicurezza che fanno ipotizzare l’arrivo del 40enne vicepresidente degli Stati Uniti James David Vance.

L’aereo con a bordo il numero due della Casa Bianca è atterrato ieri mattina, venerdì 18 aprile, alle 7.44 sulla pista dell’aeroporto di Ciampino.

E da allora Roma è blindata, in particolare il quartiere Parioli, dove il vice di Donald Trump alloggia insieme alla moglie Usha e ai figli.

Ieri JD Vance ha incontrato la premier Giorgia Meloni, ma l’agenda della sua visita a Roma è blindata per motivi di sicurezza.

Al momento resta soltanto un’ipotesi la sua visita a Villa Adriana.