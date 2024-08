TIVOLI – Modello Guidonia, alcol vietato dalle 21 alle 7 del mattino

COMUNICATO

Vendita e consumo delle bevande alcoliche, Tivoli adotta l’Ordinanza di Guidonia Montecelio

Iniziativa congiunta dei Sindaci Marco Innocenzi e Mauro Lombardo per assicurare una maggiore sicurezza e contrastare forme di degrado sociale

Anche il Comune di Tivoli adotterà l’Ordinanza riguardante la vendita e il consumo delle bevande alcoliche che entrerà in vigore, da domani, giovedì 8 agosto, nel Comune di Guidonia Montecelio.

L’Ordinanza, come noto, ha anche elevato in maniera importante le sanzioni amministrative nei confronti delle attività commerciali che non si atterranno al divieto di vendita negli orari indicati.

Le sanzioni amministrative previste possono arrivare fino ad un importo di 5.000 euro e comportare anche la segnalazione al Questore per la chiusura del locale.

Per individuare una strategia condivisa, questo pomeriggio, presso il Municipio Tiburtino, il Sindaco di Guidonia Mauro Lombardo e il Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi si sono incontrati, accompagnati dai Dirigenti Comandanti le rispettive Polizie Locali, per un esame congiunto delle iniziative da porre in essere nell’immediato, per contrastare il clima di insicurezza e preoccupazione sociale che è andato aumentando, soprattutto negli ultimi giorni, a causa di eventi che hanno avuto per protagonisti, principalmente, degli stranieri.

“L’incontro odierno ha rappresentato un’occasione importante per rafforzare il rapporto di collaborazione con l’Amministrazione di Guidonia Montecelio rispetto ai temi legati alla sicurezza per le nostre rispettive città – ha evidenziato il Sindaco Marco Innocenzi. Con il Sindaco Mauro Lombardo siamo perfettamente in sintonia sulla urgenza e necessità di assicurare un continuo e costante controllo sui nostri territori. Non siamo disponibili a tollerare situazioni di illegalità e di degrado sociale. I cittadini non possono e non devono vivere in una condizione di continua paura ed incertezza. Abbiamo verificato, nell’incontro odierno, che l’Ordinanza predisposta dall’Amministrazione di Guidonia Montecelio è adottabile anche dal nostro Comune. Domani in Giunta predisporremo gli atti per renderla immediatamente operativa. Confidiamo, inoltre, in una collaborazione e sinergia con la Regione Lazio e il Governo nazionale per accelerare queste iniziative. Ci faremo promotori per inserire le nostre Città nell’ambito dell’Operazione “Strade sicure” e sosterremo tutte le iniziative necessarie affinché si possa aumentare l’organico delle Forze dell’Ordine presenti nell’hinterland tiburtino”.

Soddisfatto del risultato dell’incontro anche il Sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo. “Con il Sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi – ha dichiarato-, c’è una visione e un’intesa perfetta rispetto ai temi della sicurezza. Ho particolarmente apprezzato l’attenzione che ha avuto per la nostra Ordinanza legata al consumo delle bevande alcoliche ma anche la sua determinazione, identica alla nostra, di governare le nostre Città in modo da assicurare il rispetto delle regole. Ci siamo confrontati pure sulla presenza dei campi nomadi all’Albuccione e a Tivoli Terme. La questione della sicurezza urbana riveste, d’altronde, un ruolo fondamentale nell’ambito delle politiche pubbliche locali. È fondamentale, attraverso le iniziative che stiamo assumendo e le altre che andremo ad assumere nelle prossime settimane, innalzare il livello della sicurezza percepita dai cittadini e superare le situazioni di degrado presenti nei nostri territori, che recano pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana”.