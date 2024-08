FONTE NUOVA – Uccisa dal marito in via Palombarese, fiaccolata per Annarita

Una mamma e nonna amorevole. Ma anche una grande amante dei gatti.

Era così Annarita Morelli, la 72enne uccisa ieri mattina con un colpo di pistola esploso a bruciapelo dal marito 73enne Domenico Ossoli nel piazzale antistante il Centro anziani di Santa Lucia, frazione del Comune di Fonte Nuova (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Per questo l’attivista per i diritti degli animali Enrico Rizzi ha organizzato una fiaccolata in memoria di Annarita per domenica 18 agosto alle ore 18,30 in piazza Padre Pio, a Tor Lupara di Fonte Nuova.

L’iniziativa è finalizzata a ricordare la dedizione della donna per i gatti e per non abbandonare i felini di cui si prendeva cura.

Chi la conosceva bene racconta che all’esterno del suo appartamento di via Ugo Foscolo ci sono ancora le ciotole coi croccantini per una colonia felina che Annarita aveva adottato.

E domenica scorsa la 72enne era in prima linea nella riunione organizzata per stanare il killer dei gatti, un sadico armato di balestra che nello scorso mese di luglio ha sparato frecce di ferro contro almeno due felini (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).