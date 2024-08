GUIDONIA – Si smarrisce in strada sotto i 40 gradi, 94enne salvato dai carabinieri

È una disavventura a lieto fine quella che ha per protagonista un anziano di 94 anni di Villalba di Guidonia e affetto da demenza senile, che nella giornata di oggi, mercoledì 7 agosto 2024, si è allontanato dalla sua abitazione verso le 13 circa, sotto il sole rovente e una temperatura che ha raggiunto i 40 gradi.

Dopo essere uscito di casa, l’uomo ha preso un autobus con l’intento di andare a trovare la sorella, ma il suo viaggio è finito nel quartiere Albuccione di Guidonia Montecelio, dove, però, nessuno dei suoi familiari abita.

Notato da una passante, insospettita per via della sua andatura barcollante, la donna ha poi fermato una pattuglia della sezione Radiomobile della compagnia dei carabinieri di Tivoli, che si trovava a passare di lì in quel momento ed ha fornito loro una descrizione dell’anziano.

I militari lo hanno ritrovato in via Alcide De Gasperi verso le 15 di oggi, in stato confusionale e disidratato, ed hanno prestato i primi soccorsi, dandogli dell’acqua da bere.

Sono, inoltre, stati contattati i sanitari ed è intervenuta un’ambulanza del 118 della Croce Rossa Italiana di Guidonia Montecelio che lo ha visitato.

L’anziano 94enne, dopo aver rintracciato la famiglia, è stato affidato all’affetto dei suoi cari.

(Camilla Nonni)