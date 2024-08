Palombara Sabina – A tu per tu con il trombettista Pier Luigi Porrega e la sua Sabina Marching Band

La Sabina Marching Band sta piano piano conquistando il suo posto nel mondo, facendosi conoscere sempre di più: nasce nel 2019 da un’idea del trombettista Pier Luigi Porrega, in occasione della Sagra delle Cerase di Palombara Sabina, dietro la richiesta degli organizzatori per realizzare uno spettacolo itinerante con pochi elementi.

Dopo questa esperienza, non si sono più fermati e hanno continuato a suonare ed esibirsi insieme: Pier Luigi Porrega, di Palombara Sabina, alla tromba, Domenico Moltoni, di Marcellina, al trombone, Riccardo Cirillo, di Castelchiodato, al sassofono contralto, Domenico Serva, di Rieti, al basso tuba e Stefano Buono, sempre di Palombara Sabina, al rullante.

La Sabina Marching Band

Il loro repertorio va dalla musica pop allo swing, passando per il genere dixie, cercando di inserire nella scaletta dei brani conosciuti al pubblico per permettere il suo pieno coinvolgimento.

Sono molti i progetti a cui hanno partecipato nei pochi anni trascorsi dalla fondazione della band, considerando anche il periodo di stop legato alla pandemia: durante il periodo natalizio, si trasformano in elfi e si esibiscono con un repertorio che richiama direttamente in Lapponia, tra Babbo Natale, renne e pura magia natalizia; a Carnevale, invece, si truccano, mascherano e sfilano suonando.

Ma non è finita qui: si sono esibiti durante la sagra delle Cerase, anche online, durante la pandemia, a Palombara Sabina, dove hanno anche partecipato allo spettacolo natalizio, così come ai Mercatini di Natale di Montelibretti, al Villaggio di Babbo Natale a Guidonia, ed esibendosi presso i centri commerciali.

Hanno partecipato alla Festa del Ciammellococco di Cretone, a cui prenderanno parte anche quest’anno, il 7 e 8 settembre 2024, a Oliolive, festa organizzata dal comune di Castel Madama, al Carnevale organizzato dalla Pro Loco di Colle di Tora, al Buskers Festival di Fonte Nuova, per citarne alcuni.

L’artista dietro la Sabina Marching Band

C’è Pier Luigi Porrega, trombettista di Palombara Sabina, classe 1977, dietro la fondazione della Sabina Marching Band.

Diplomato in tromba nel 2002, la sua è una passione che inizia grazie al padre Giuseppe che, anche lui trombettista per hobby e membro della banda di Palombara Sabina, gli impartisce le prime lezioni di solfeggio.

Anche lui ha seguito le orme del padre, avvicinandosi alla banda del paese, anche se solo per 3 anni, per poi passare a suonare con varie orchestre di musica da ballo a Rieti e Latina e a collaborare con due trii che si occupavano sempre di musica da ballo.

La sua passione per la musica e la tromba gli occupano molto tempo dopo il suo lavoro da addetto alla reception di una cooperativa: infatti, impartisce lezioni private di tromba e solfeggio, e ultimamente si sta avvicinando alla musica da solista.

Tra gli ultimi progetti si può trovare: musica per matrimoni, musica sacra in chiesa, da suonare durante le funzioni e, per ultimo, ma non per ordine di importanza, aperitivi in musica.

Per scoprire di più di questo fantastico mondo musicale e per ascoltare la magia di note della Sabina Marching Band e di Pier Luigi, è possibile visitare le pagine Facebook “Sabina Marching Band”, “Pier Luigi Porrega Trumpet” e su YouTube “Pier Luigi Porrega”.

(Camilla Nonni)