CASTELNUOVO – Confermato il femminicidio di Lucia Felici: il marito confessa

Ha ammesso di aver ucciso la moglie senza dare troppe spiegazioni. Dopo l’uxoricidio di Annarita Morelli a Fonte Nuova nella Città del Nord Est se ne è consumato subito un altro. Carmine Alfano, 83 anni, detto Franck il pensionato che ieri a Castelnuovo di Porto ha ucciso la moglie Lucia Felici, 76 anni, in casa è ora sottoposto a fermo per omicidio volontario. La procura di Tivoli, vista l’età dell’uomo, sta valutando se chiedere la reclusione in carcere o agli arresti domiciliari.

Come precisato dal procuratore capo di Tivoli Francesco Menditto, in base a quanto ricostruito dai carabinieri, ne’ il marito ne’ la moglie soffrivano di disturbi fisici o psicologici evidenti.

A chiamare il 112 alle 7 e mezza del mattino una vicina di casa che aveva sentito la donna urlare. I carabinieri entrati in casa hanno trovato il cadavere in camera da letto e il marito in stato confusionale.

DISPOSTA L’AUTOPSIA

Per conoscere cause e modalità della morte l’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico che dovrebbe svolgersi in giornata.

Sul corpo della donna nessun segno di violenza evidente, ossia coltellate o colpi di pistola. Il medico legale, però, non avrebbe escluso lo strangolamento.