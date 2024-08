TIVOLI – Si celebra l’Inchinata, poi i fuochi di artificio

Tivoli si prepara a celebrare l’Inchinata, l’antico rito del 14 agosto quando, nella notte dell’Assunzione di Maria, il Trittico del Santissimo Salvatore viene portato in processione dalla Cattedrale verso la chiesa di Santa Maria Maggiore, per incontrare l’immagine della Madonna delle Grazie qui custodita. E’ il rito religioso più sentito in città, le confraternite sono già in fermento.

L’ESPOSIZIONE DELLE ICONE

L’icona del Santissimo Salvatore (del XIII secolo) sarà esposto dalle 11.30 alla Cattedrale. Quella di Santa Maria dele Grazie (stessa epoca) dalle 18.30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore.

LA PROCESSIONE E L’INCHINATA

Il percorso del corteo nella città, che partirà alle 21, è caratterizzato da tre tappe.

La prima al Ponte Gregoriano, sul fiume Aniene, dove vengono benedette le acque e si getta una fiaccola tra di esse.

Si procede poi verso l’ Ospedale San Giovanni Evangelista, dove si sosta in preghiera. Si arriva infine nella piazza antistante la chiesa di Santa Maria Maggiore, dove avviene l’incontro tra Maria e il Signore che accoglie nelle sue braccia la Madre morente.

Qui le due macchine processionali vengono fatte inchinare mentre il popolo invoca “Misericordia! Misericordia!”.

I FUOCHI DI ARTIFICIO E L’INDOMANI ANCORA… INCHINATA

Alle 23.30 spettacolo di fuochi di artificio all’Anfiteatro di Bleso.

L’Inchinata si rinnova anche la mattina del 15, dopo la Messa nella solennità di Maria Santissima Assunta. L’inchino tra le due icone, tra Mamma e Figlio, avviene dopo che per la notte intera sono state lasciate una di fronte all’altra in chiesa.