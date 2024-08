CICILIANO – Conto alla rovescia per l’inizio della Panarda

Ciciliano, un paese di poco più di 1200 abitanti e a 40 minuti da Roma, è in trepidante attesa per l’inizio della 18° edizione della Panarda, prevista per lunedì 19 agosto 2024, a partire dalle 16 fino a tarda notte e organizzata dal Gruppo Storico Panarda.

Con la sua posizione a 600 metri dal livello del mare, arroccato e caratterizzato da vie strette, vicoli e piazzette, al borgo è rimasto giusto il tempo per perfezionare gli ultimi dettagli prima della grande festa.

Effettivamente, mancano poche ore all’avvio della rievocazione storica, che permetterà di fare un tuffo nel passato, tra dame, cavalieri, giullari, musici e banchetti.

Per l’occasione, il centro storico verrà trasformato in un vero e proprio palcoscenico vivente: il Corteo Storico, composto da musici e altre figure vestite con abiti medievali, scorrerà lungo le sue vie, dove ad attendere ci saranno spettacoli di mangiafuoco, saltimbanchi, musici e danzatrici.

Non mancheranno i giochi medievali, a cui sarà dedicata un’intera piazzetta del borgo, con cui potranno divertirsi grandi e piccoli.

Invece, sotto il suggestivo sfondo del Castello Theodoli, ci saranno le Cucine di Corte pronte a dare il via alla Cena Medievale, dove si potranno scoprire e gustare tantissime prelibatezze e sapori antichi della tradizione medievale, servite in piatti di coccio realizzati artigianalmente dai Maestri di Deruta, che a fine serata si potranno portare a casa come ricordo della Panarda.

Con l’occasione, è anche possibile visitare il laboratorio di vetrate artistiche in piazza del Municipio 13, proprio nel centro storico di Ciciliano, dove verrà esposta una mostra di vetrate e altri oggetti realizzati con il vetro.

(Camilla Nonni)