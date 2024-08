SAN GREGORIO DA SASSOLA – Vasto incendio brucia la zona montana

Nella giornata di ieri, venerdì 16 agosto 2024, a partire dalle ore 20 circa, un vasto incendio di vegetazione sta interessando il comune di San Gregorio da Sassola SP53, in via Puccini.

Le fiamme stanno interessando la zona montana, che presenta delle abitazioni a ridosso della parte che brucia.

E proprio il tempestivo invio, da parte della Sala Operativa del comando di Roma, di due squadre dei Vigili del Fuoco e di una autobotte ha permesso di salvaguardare in primis le case interessate, per poi cercare di contenere le fiamme, così da evitare l’avanzamento del fronte del fuoco.

Inoltre, dalle 6 circa di questa mattina, sabato 17 agosto 2024, è stato ritenuto necessario inviare anche il DOS, Direttore Operazione Spegnimento, dei Vigili del Fuoco per guidare gli interventi aerei sul posto, in quanto la zona colpita dall’incendio risulta troppo impervia e quindi non raggiungibile dagli automezzi.

Sul posto sono intervenuti anche i moduli della Protezione Civile, Polizia Urbana e Carabinieri.

(Camilla Nonni)