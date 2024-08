Allerta meteo gialla, a Tivoli allagamenti e alberi caduti

Primo bilancio del temporale che si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi, 18 agosto, a Tivoli. Via della Missione si è trasformata in un torrente, allagata anche la strada all’altezza della diga, e in più quartieri sono caduti alberi. Rallentamenti su via Empolitana per il solito allagamento di fronte al cimitero.

Un albero è caduto in zona Crocetta sfiorando un camion e uno a Campolimpido.

La Protezione civile della Regione Lazio ha diramato in giornata un bollettino di allerta meteo con codice giallo per le prossime 24-36 ore su tutta la Regione. Si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, in alcune aree di forte intensità.