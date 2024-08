CICILIANO – Tutto pronto per la Festa della Pecora

A Ciciliano l’attesa è finita, ormai poche ore separano il paese dalla 9° edizione della Festa della Pecora, prevista per i giorni 23, 24 e 25 agosto 2024, proprio il penultimo weekend del mese.

Nella suggestiva cornice del centro storico del borgo, situato tra le colline laziali, l’appuntamento è previsto alle 19 nei giorni di venerdì 23 e sabato 24, mentre la domenica è doppio appuntamento, a pranzo alle 12:30 e a cena, sempre alle 19.

Le pietanze proposte, solo alla lettura del menu, fanno venire l’acquolina in bocca: gnocchi al sugo di pecora, pecora alla “callara”, arrosticini, panino con salsiccia, acqua, vino o birra.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché se a deliziare il palato ci penseranno i piatti, al divertimento ci penserà il programma appositamente studiato per tenere compagnia durante le tre serate.

Venerdì 23 è il turno di Dj Enzo, che animerà la serata, mentre sabato 24 la festa coincide con la 44° edizione del Festival delle Città e dei Borghi Medievali, a cura dell’Associazione Musicale Enrico Simbruina.

A chiudere in bellezza la domenica, ci penserà la Karaoke Night, una serata interamente dedicata al karaoke, per sfoggiare le proprie doti canore.

Nei giorni 23 e 24 agosto, si ricorda anche il Burning Hill Festival di Roviano, a partire dalle 18 dove, oltre agli stand gastronomici, birra e vino, si esibiranno vari artisti come i Tropea, Francesco “Maestro” Pellegrini, i Little Pieces of Marmelade e i Botanici.

(Camilla Nonni)