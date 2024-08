MONTEROTONDO – Esplosione nella notte, case popolari in fiamme

Una forte esplosione, alle 3 del mattino circa di oggi, venerdì 23 agosto, ha svegliato i residenti delle case popolari degli anni 50, situate in via Aldo Moro 10, scala E, a Monterotondo Scalo.

Dopo il boato, è divampato un incendio che ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, Carabinieri e un’ambulanza.

Gli abitanti, una decina di famiglie, sono stati prontamente evacuati, tranne nel caso di una anziana donna di 87 anni che, per problemi all’anca e dato il mancato funzionamento dell’ascensore a seguito dei danni causati dall’accaduto, è rimasta in casa e messa in sicurezza dai soccorritori, che poi hanno proceduto allo spegnimento delle fiamme.

Spento l’incendio ed assicurato che gli appartamenti fossero messi in sicurezza, solo dopo un’ora e mezza le famiglie hanno ripreso possesso delle loro case.

Ora si fa la conta dei danni: luce staccata ed ascensore fuori uso che crea disagi, vista la presenza di persone anziane con difficoltà ambulatorie, vetri scoppiati che ora giacciono sparsi nella fuliggine che occupa il portico, forte odore di bruciato, oltre agli altri danni causati dalle fiamme, come scale e muri completamente neri, biciclette e altri oggetti presenti nelle cantine andati bruciati.

Un altro problema, conseguente all’esplosione e incendio, è rappresentato anche dal tubo di scarico rotto, che ora rigetta tutto il materiale nelle cantine e che, insieme agli altri materiali bruciati, finiscono per essere respirati dai residenti della palazzina.

Dalle prime ipotesi, si tratterebbe di un’esplosione provocata da una bomba carta, da cui poi sarebbero scaturite le fiamme.

(Camilla Nonni)