MONTELIBRETTI – Comune, la consigliera Federica Lombardi passa con “Noi Moderati”

Da Paolo Toppi e dall’Onorevole Marco Di Stefano, rispettivamente segretario provinciale e commissario regionale di “Noi Moderati”, riceviamo e pubblichiamo:

“Viva soddisfazione per l’ingresso nel nostro partito della Consigliera comunale di Montelibretti Federica Lombardi. Siamo certi che insieme a Federica costruiremo un partito plurale e democratico e porteremo avanti le battaglie per la tutela della vita e la maternità che sono già parte integrante dell’attuale delega della consigliera comunale di Montelibretti.

Il suo ingresso nel partito pone in essere un ulteriore tassello importante in questo quadrante e a breve svolgeremo sia il congresso locale di Montelibretti come anche quello provinciale di Roma”.