TIVOLI – Torna il Tivoli Beer Festival: previsi quattro giorni di divertimento

Manca poco all’inizio della terza edizione del Tivoli Beer Festival, che si svolgerà a Tivoli, presso via Lungo Aniene Impastato (parcheggio del mercato), nei giorni 29, 30, 31 agosto e 1 settembre 2024, organizzata dal Circolo Cartiere Banco e Cucina con il patrocinio del Comune di Tivoli.

Un’occasione imperdibile per gli amanti della birra, ma non solo: l’evento, infatti, permetterà di vivere la stessa atmosfera di Monaco di Baviera durante il famosissimo Oktoberfest, con il vantaggio di avere il tutto a due passi da casa.

In tutti i giorni di festa si inizierà a partire dalle ore 17, con un programma tutto da scoprire.

Giovedì 29 avrà luogo l’apertura del Festival, mentre venerdì 30, alle 21, si esibirà la Combriccola del “Gatto”, Vasco Rossi Tribute Band.

Sabato 31, invece, sempre alle 21, è il turno degli stornelli e della canzone della tradizione romana con l’Accademia di Canto Romanesca “Alvaro Amici”, mentre domenica 1 settembre si conclude con l’esibizione di danza moderna, hip hop e reggaeton, a cura delle scuole di danza Tibur Club e R. R: Ballet.

Ogni giorno, comunque, saranno presenti stand gastronomici dove si potrà trovare street food, panini, patatine supplì artigianali, arrosticini di pecora abruzzesi tagliati a mano e cotti alla brace, e ovviamente la regina dell’intero evento, la birra ufficiale dell’Oktoberfest HB.

Altro divertimento, invece, è garantito con il ritorno delle giostre per adulti e bambini: tagadà, seggiolini volanti, skate dance e autoscontro garantiti.

Non rimane che iniziare il conto alla rovescia per l’inizio di questo imperdibile appuntamento, in cui ci sarà spazio per tutti, grandi e piccoli.

(Camilla Nonni)