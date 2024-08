ROCCA PRIORA – A Colle di Fuori torna la storica Sagra dell’Agnello e Festa della Gastronomia

Colle di Fuori, frazione del comune di Rocca Priora, situata nel cuore del Parco dei Castelli Romani, si prepara all’arrivo di un altro fine settimana di festa e divertimento: dopo i primi appuntamenti del 23, 24 e 25 agosto, la Sagra dell’Agnello e Festa della Gastronomia tornano nei giorni 30 e 31 agosto e 1 settembre 2024.

L’appuntamento, ormai giunto alla sua 51° edizione, è sempre a cena, a partire dalle ore 19, tranne la domenica, unica giornata in cui è previsto anche il pranzo dalle 12 in poi.

Anche questa volta sarà un evento dove a farla da padrona sarà la gastronomia con un menu vario che permetterà di scegliere tra pietanze da leccarsi i baffi.

Tra i primi si potrà scegliere tra fettuccine al ragù d’agnello, fettuccine ai funghi porcini, mezze maniche all’amatriciana e pappardelle al ragù bianco d’agnello.

Mentre per quanto riguarda i secondi, agnello alla brace, agnello alla cacciatora, arrosticini di pecora, coratella di agnello, tagliata di manzo con rucola e parmigiano, trippa alla romana o scamorza con verdure grigliate, il tutto accompagnato da contorni quali verdure grigliate o patatine fritte.

Per chi gradisce un panino, anche qui la scelta è ampia: con salsiccia, hot dog, salsiccia e cicoria o con prosciutto.

Non manca ovviamente il menu bambino con hot dog e patatine.

E se tutto questo non dovesse bastare a convincere a partecipare all’evento, sicuramente il divertimento in programma non deluderà le aspettative.

Venerdì 30 agosto, infatti, si inizia con Valentina Urbini, il sabato tocca ai Figli delle Stelle e la domenica, per concludere, doppio appuntamento con Mauro e Claudia alle 12, mentre a cena Emanuele Imperoli.

Non mancherà, tra le altre cose, la possibilità di degustare vini locali e di visitare il mercatino dell’artigianato.

(Camilla Nonni)