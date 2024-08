CASTEL MADAMA – Spazio agli artisti emergenti col “Casteju Ghost Talent”

Seconda e attesa edizione a Castel Madama del “Casteju Ghost Talent”, il talent show che spinge a salire sul palco i nuovi e giovani artisti emergenti della Valle dell’Aniene. L’appuntamento è previsto per sabato 7 settembre alle ore 21.00 presso il Parco Oudenaarde. L’ingresso libero.

A presentare lo show Emanuela Colasanti e Nicandro Sassi. La coppia artistica sta già affilando le battute e le gag più divertenti per presentare al meglio gli undici concorrenti che gareggeranno al Talent Show.

I concorrenti talentuosi che si esibiranno nell’arte del canto, della musica, della danza, della poesia e della recitazione, arriveranno non solo da Castel Madama ma anche dai paesi limitrofi.

L’ evento è stato organizzato dalla Proloco di Castel Madama con il patrocinio del Comune, sodalizio che sarà effettivo anche nella serata dello show con la presenza in giuria dei membri di entrambi gli enti.

Lo spettacolo sarà garantito con le esibizioni in gara e le divertenti gag dei presentatori, con la presenza di un personaggio a sorpresa che cercherà di creare scompiglio ma che poi verrà ben ripagato.

Come tutti i Talent Show che si rispettino non potrà mancare l’ospite d’onore, che sarà anche presidente di giuria. Lui è Roberto Fazioli, attore italiano impegnato nella compagnia teatrale di Gigi Proietti e presente in molti film come “Siccità” di Paolo Virzì, “DNA” di Lillo&Greg ed “Occhi blu” per la regia di Michela Cescon, oltre le serie tv “I medici 3”, “L’ allieva 2”, “Le mani dentro la città”; ha partecipato al video di Ulimo “Alba” ed attualmente è impegnato in teatro con lo spettacolo “La storia di San Francesco “.

“Il Talent è solo un pretesto per fare uscire la propria arte dalle mura domestiche e prendere coraggio e consapevolezza delle emozioni che si è capaci di trasmettere, a prescindere dalla vittoria o dalla classifica.

Nell’ultimo anno molti talentuosi hanno fatto passi in avanti ed una scrittrice ha pubblicato le sue opere dopo aver partecipato alla prima edizione” dice la vice presidente della Proloco Lucrezia Corboz.

Ogni concorrente a fine serata verrà ringraziato per la sua disponibilità: i commercianti di Castel Madama hanno adottato virtualmente ogni artista offrendo premi di partecipazione.