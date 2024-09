A Setteville di Guidonia si festeggia la patrona Santa Maria e va in scena la oramai famigerata Sagra della Cucina Regionale, l’evento ideato nel 1998 da don Gino Tedoldi, il parroco della frazione scamparso lo scorso 5 giugno all’età di 78 anni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Don Gino Tedoldi, lo storico parroco di Setteville di Guidonia scomparso a giugno all’età di 78 anni

Da venerdì 6 a domenica 8 settembre Setteville accogliere migliaia di visitatori che, come ogni anno, partecipano all’evento clou.

L’inizio dei festeggiamenti è previsto per le ore 15 di venerdì 6 settembre coi tornei di bocce, briscola, tresette e burraco presso il Centro Anziani.

Alle 15,30 il secondo Torneo di scacchi Under 14 “Memorial Federico Bernardini” organizzato dall’associazione “Il Picchio Propositivo”. Alle 16,30 “Bambini in Festa in Piazza Trilussa”, giochi, truccabimbi e baby dance organizzati dalla parrocchia.

Alle 21 i balli di gruppo con l’orchestra “Romina Grimani Band” con la speciale partecipazione del Centro Anziani di Setteville.

Alle 22,15 la grande novità della Festa Patronale di Santa Maria, la seconda edizione del “Setteville Show Talent”, una serata dedicata ai talenti del ballo, della musica e delle altre arti: sul palco si alterneranno giovani e non con esibizioni che possono essere prenotate entro il 7 settembre telefonando a Luciano Romeo al numero 349-423091.

Sabato 7 settembre la Festa Patronale inizia alle ore 15 con la seconda edizione del Torneo di Scacchi Senior in piazza organizzato dall’Associazione “Il Picchio Propositivo”.

Alle 16,30 la seconda giornata dedicata a “Bambini in Festa in Piazza Trilussa”, giochi, truccabimbi e baby dance organizzati dal Gruppo Scout.

Alle 17 la banda musicale “Sersale Licenza” suonerà per le vie del quartiere e introdurrà il “Raduno Fiat 500” con un giro delle gloriose 500 per le strade di Setteville.

Sempre sabato 7 settembre alle ore 18,30 presso il campo Cardinal dell’Acqua” si terrà il “Memorial Luigi Borsa”, 17esima edizione di un incontro di calcio tra “Vecchie Glorie” per ricordare il primo Presidente del Setteville.

Alle 18 è prevista l’apertura degli stand gastronomici.

Alle 20,30 la solenne processione in onore di Maria: il corteo percorrerà Via Muratori, Via Monti, Via Todini, Via Pascoli, Via Carducci, Via Giusti, Via Todini, Via Marco Simone, Via Muratori, Via Parini, Via Todini, Via Belli, Via Carducci, Via Leopardi, Piazza Trilussa, Via Leopardi, per fare ritorno in Chiesa.

Alle 22,30 piazza Trilussa ospita una serata danzante con la grande orchestra “Daniele e i Melody”.

Domenica 8 settembre sarà la giornata più importante.

Alle 11,30 in chiesa sarà celebrata la Santa Messa: sarà l’occasione per partecipare alla mostra fotografica con le immagini più belle e più antiche di Setteville organizzata in parrocchia che sarà aperta durante l’intera tre giorni di festa. Contestualmente si terrà anche la Mostra di Arte collettiva curata da Antonietta Bozzella.

Alle 17 di domenica l’evento clou.

Lungo via Giacomo Leopardi si svolgerà la Sagra della Cucina Regionale, inventata 26 anni fa al suo arrivo a Setteville da Don Gino Tedoldi, compianto parroco del quartiere.

Decine di stand gastronomici accoglieranno i piatti tipici di ogni angolo dello Stivale e anche quest’anno ci sarà anche uno stand di piatti senza glutine per gli intolleranti.

Alle 19 la Sagra sarà animata dallo spettacolo musicale live e di ballo per tutti accompagnato dalla grande orchestra “Groove Up”.

Alle 23 il grande spettacolo di fuochi pirotecnici e l’estrazione della sottoscrizione a premi.