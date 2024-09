GUIDONIA – Rampa chiusa per voragine, ancora disagi sulla Nomentana Bis

Nella giornata di domani, mercoledì 4 settembre, l’Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio incontrerà i rappresentanti di Città Metropolitana di Roma Capitale e di Acea Fogne per definire la problematica determinata dallo sprofondamento di parte della pavimentazione stradale sulla rampa in uscita sulla strada provinciale Nomentana Bis (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Un dettaglio della voragine apertasi sulla rampa d’accesso alla Nomentana Bis da Colleverde di Guidonia

Lo annuncia il Comune in un comunicato stampa.

Un’altra immagine dello sprofondamento dell’asfalto sulla rampa

La circolazione è, attualmente, interdetta ai veicoli e questo sta determinando inevitabili disagi alla viabilità e ai residenti.

“Il tratto stradale in questione è di competenza di Città Metropolitana di Roma Capitale e, quindi, anche il relativo intervento di ripristino e sistemazione del piano viabile – evidenzia l’assessore ai Lavori pubblici Mario Proietti -. Abbiamo già avuto interlocuzioni con loro e con Acea Fogne ma, nell’incontro di domani, verificheremo la possibilità di ridurre i tempi di intervento per limitare, per quanto possibile, i disagi che stanno interessando quanti utilizzano la rampa per raggiungere o tornare dalla Capitale”.