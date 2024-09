MARCELLINA - Terreno occupato e trasformato in discarica, la titolare denuncia

Quando si è presentata sul posto deve aver strabuzzato gli occhi: il suo terreno era stato recintato e trasformato in una discarica. Per questo una 51enne italiana residente a Cerveteri ha presentato una denuncia contro ignoti per invasione di terreni e abbandono di rifiuti ai Carabinieri Forestali della stazione di Guidonia Montecelio.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, il 29 luglio scorso la donna si era recata presso l’uliveto all’interno del terreno ubicato lungo via Porcarelle nel Comune di Marcellina, un fondo concesso in enfiteusi fin dal 1930 alla sua famiglia da parte dell’Università agraria di San Polo dei Cavalieri.

Tra gli alberi erano stati scaricati materiali edili di risulta, pneumatici, cenere e altri rifiuti di vario genere.