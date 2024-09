GUIDONIA – Due etti di cocaina tra la cucina e la camera da letto, coppia in manette

Da giorni lo tenevano d’occhio, essendo sospettato di aver organizzato un traffico di droga in località Marco Simone. Dopo averlo pedinato, lo hanno beccato in flagranza di reato insieme alla complice.

Così gli agenti del Commissariato Esquilino hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 48enne italiano una 41enne italiana.

Secondo un comunicato diffuso oggi, mercoledì 4 settembre, dalla Questura di Roma, gli investigatori hanno intercettato l’uomo a bordo della sua autovettura e fermato dopo averlo sorpreso mentre prelevava un voluminoso involucro ceduto dalla donna.

I due sono stati trovati in possesso di 30 involucri in cellophane contenenti cocaina per un peso di circa 10 grammi.

A quel punto i poliziotti hanno esteso la perquisizione nell’abitazione della 41enne, dove sono stati rinvenuti ulteriori 562 involucri di cocaina per un peso complessivo di 200 grammi, occultati in un mobile della cucina e in parte all’interno di una camicia riposta nell’armadio della camera da letto.

Per i due è scattato immediatamente l’arresto.