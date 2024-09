MONTEROTONDO – Danze latino-americane Over 50, le “Gianpas” sono le più brave d’Italia

Si chiamano “Gianpas”, è un gruppo di danza composto da 13 donne di Monterotondo, la più giovane ha 54 anni e la maggiore ne ha 66, più due 30enni fuori quota. Hanno tutte iniziato a ballare per gioco o per scommessa appena superati gli “anta”, scoprendo così una passione e un talento innati.

Qualità che ha permesso al gruppo di sbancare letteralmente ai Campionati Italiani di Danza Sportiva e Sport Musicali organizzati dalla Fidesm a Rimini dall’8 al 20 luglio scorso.

Le “Gianpas” hanno infatti conquistato il primo posto sia nella disciplina Latin Style Synchro Over 50 che nel Coreografico Over 50.

La squadra, allenata dai maestri Paola Petrocchi e Giancarlo Girone presso la Flanik Dance School di Monterotondo Scalo, è a sua volta composta da due gruppi, le “Gianky’s”, formazione di sei donne, e le “Paola’s Girl” con sette atlete.

Entrambi i gruppi di ballerine over 50 eretine si sono imposti singolarmente ai Campionati Italiani di Rimini.

Il gruppo delle “Gianky’s” è composto da Antonietta, Laura, Maria, Simonetta, Stefania e Paola

Le “Gianky’s” – ossia Antonietta, Laura, Maria, Simonetta, Stefania e Paola – hanno ottenuto un terzo posto nel Latin Style Coreografico Over 50 e un ottavo posto nel Latin Style Synchro Over 50.

Il gruppo delle “Paola’s Girl” è formato da Debora, Iole, Manuela, Melissa, Patrizia, Tizianina e Tiziana

Bene anche le “Paola’s Girl” – ovvero Debora, Iole, Manuela, Melissa, Patrizia, Tizianina e Tiziana – con un terzo posto nella disciplina Latin Style Synchro Over 50 e un quinto posto nel Coreografico Over 50.

“Ci conosciamo da più di 12 anni e abbiamo iniziato per gioco”, raccontano al quotidiano on line Tiburno.Tv Antonietta, Laura, Maria, Simonetta, Stefania, Paola, Debora, Iole, Manuela, Melissa, Patrizia, Tizianina e Tiziana.

“Siamo accomunate dal ballo. Oltre il ballo cosa c’è? Amicizia – spiegano le 13 ballerine over 50 – In greco si dice filia, cioè amicizia disinteressata, senza utilità, semplicemente siamo affini tra noi, completamento di noi.

Ci incontriamo al di fuori del ballo, con pizzate, apericena, oppure uscite fuori porta con o senza mariti per evadere dalla realtà, dalle nostre realtà, con la vita frenetica fatta di lavoro, problemi quotidiani, ansie e paure.

Siamo equilibrate, ognuna di noi ha il proprio carattere, ma cerchiamo in ogni modo di capirci e di capire se un giorno è no o, se si ha una preoccupazione.

Si capisce al volo.

Il bello di tutto è l’abito, i nostri abiti con frange, pajettes e strass. Gli strass da mettere ad un abito è una festa ore e ore per poi finire con una pizzata. Ballare, cosa proviamo, quante ore di allenamento e quante volte diciamo no ad un impegno, ad un incontro, per il ballo ….

Stare ore a ore a ripetere un ballo, un passo, fare tecnica e migliorare sempre di più. Il ballo è qualcosa che ti fa evadere anche dalla realtà, il non pensare …. per quell’ora sei al di fuori di tutto, sei libera.

Entrare in pista, tremi, sudi ti giochi tutto in due minuti: performance nel giocare ed esprimere sentimento di amore, allegria, sensualità e nello stesso tempo non perdere la concentrazione, tutto in pochi momenti.

E’ giusta la frase di Melisa Hayden: Imparare a camminare ti rende libero. Imparare a danzare ti dà la libertà più grande di tutte: esprimere con tutto il tuo essere la persona che sei”.