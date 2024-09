GUIDONIA – Il camion sorpassa e aggancia la bici, dramma in via Tiburtina

Drammatico incidente stradale oggi pomeriggio, martedì 10 settembre, tra un autocarro e una bicicletta in via Tiburtina, a Guidonia Montecelio. Il bilancio è di un ciclista trasferito in eliambulanza in ospedale in gravi condizioni.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, l’incidente è avvenuto verso le 14,45 al chilometro 18 della via Tiburtina, nel tratto in cui è previsto l’allargamento della strada a 4 corsie dall’Albuccione fino al Centro Agroalimentare Romano di Setteville, nel Comune di Guidonia Montecelio.

Stando ai primi rilievi effettuati dagli agenti del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Sis) della Polizia Locale di Guidonia, un ciclista romano di 58 anni pedalava in sella alla bicicletta in direzione della Capitale.

Superata di un centinaio di metri la rotonda d’ingresso all’area industriale di Setteville, un camion Iveco condotto da un 22enne italiano di Anagni – anch’esso diretto a Roma – ha effettuato una manovra di sorpasso nel tratto in cui le carreggiate sono ridotte ad una sola corsia.

Per cause in corso di accertamento, il mezzo pesante ha letteralmente agganciato la bicicletta trascinandola sull’asfalto per circa venti metri, mentre il ciclista è stato sbalzato di sella e scaraventato sul terrapieno a bordo carreggiata.

Quando il camionista si è reso conto, ha immediatamente frenato arrestando la corsa e prestando soccorso al malcapitato.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e un’auto medica: all’arrivo dei sanitari il 58enne era cosciente, ma le sue condizioni sono state giudicate critiche per questo è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato il ciclista al Policlinico Umberto I di Roma.

Illeso il 22enne alla guida dell’autocarro.

Per effettuare i rilievi del caso e la rimozione dei mezzi in sicurezza, gli agenti della Polizia Locale hanno interrotto per circa due ore la circolazione sulla via Tiburtina, dirottando il traffico su arterie alternative come via di Casal Bianco dove si sono registrati rallentamenti fino in serata.

Il camionista e il ciclista sono stati sottoposti agli accertamenti tecnici su eventuale assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

L’esatta dinamica del drammatico incidente è in fase di ricostruzione da parte gli investigatori: il camion e la bicicletta sono stati posti sotto sequestro.