CASTELNUOVO DI PORTO – “Grande Fratello”, il ritorno in tv di Eleonora Cecere

Oggi il suo nome potrebbe non dire nulla, eppure 33 anni fa faceva impazzire gli adolescenti.

Si chiama Eleonora Cecere, ha 46 anni, vive da sempre a Pontestorto, una frazione di Castelnuovo di Porto, e negli anni 90 è stata una delle giovanissime protagoniste di “Non è la Rai”, il programma ideato dal compianto Gianni Boncompagni.

Eleonora è una delle protagoniste del Grande Fratello 2024, il programma condotto da Alfonso Signorini la cui prima puntata va in onda lunedì 16 settembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Del cast faranno parte altre due ex baby star di “Non è la Rai”, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi.

Il trio prenderà parte al reality come un unico concorrente, andando ad aggiungersi ai nomi degli altri volti noti già annunciati per il programma, come l’attore Luca Calvani e la cantante dei Gazosa Jessica Morlacchi.

Nata il 10 ottobre 1978, papà elettrauto e mamma portiera, Eleonora studia da bambina danza e recitazione per poi affermarsi nel cast di Non è la Rai.

Il 19 settembre del 1991 per Eleonora all’epoca 13enne si accendevano i riflettori che la videro impegnata per circa un’ora e mezzo ad esibirsi in canti corali e balli di gruppo.

Successivamente si è misurata sul grande schermo sotto la guida di grandi registi tra cui Federico Fellini, Vittorio Gassman, Ettore Scola e Sergio Castellitto.

La sua carriera è proseguita tra diverse collaborazioni televisive, cinematografiche e teatrali e oggi è pronta a misurarsi nella casa del Grande Fratello insieme a Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo, con le quali a marzo 2024 ha collaborato per un progetto musicale che ha dato vita al singolo “Sola tu mi vuoi”.