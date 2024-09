SUBIACO – Ospedale Angelucci, don Joseph è il nuovo cappellano

Don Joseph Akaashima è il nuovo Cappellano dell’Ospedale Angelucci di Subiaco.

Il sacerdote della Diocesi di Gboko in Nigeria ha preso servizio domenica primo settembre, come disposto dal Vescovo di Tivoli Monsignor Mauro Parmeggiani che lo scorso 29 giugno lo ha nominato in sostituzione del Reverendo Don Orlando Duque.

Per il servizio di assistenza religiosa agli infermi e al personale dell’ospedale Angelucci di Subiaco il 5 febbraio 2018 la Asl Roma 5 ha stipulato una apposita convenzione con la Diocesi di Tivoli e Palestrina.