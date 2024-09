GUIDONIA – Daniela Circelli, il sindaco proclama il lutto cittadino per il funerale

Sarà lutto cittadino a Guidonia Montecelio sabato 14 settembre, giorno in cui saranno celebrati i funerali di Daniela Circelli, la 39enne di Guidonia Centro, dipendente Amazon e mamma di due figli, travolta da un’auto pirata e abbandonata senza vita sull’asfalto di via Tiburtina nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lo ha proclamato oggi, giovedì 12 settembre, il sindaco Mauro Lombardo con l’ordinanza numero 359 (CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA).

La funzione si svolgerà alle ore 11 presso la chiesa della Beata Vergine di Loreto, a Guidonia, dove da ragazza era stata scout.

Raccogliendo la spontanea partecipazione dei sentimenti dell’intera cittadinanza, il sindaco Lombardo ha deciso l’esposizione delle bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici comunali per manifestare in modo solenne il dolore della Città per la perdita e per le circostanze che l’ hanno ingenerata, stringendosi intorno ai familiari e agli amici di Daniela ed alla vicina comunità tiburtina colpita dal tragico evento.