Si chiama “Festival delle Eccellenze Italiane”, è una quattro giorni di arte, danza, musica e sport che si terrà da giovedì 19 a domenica 22 settembre presso l’area verde di via Palermo-via Kennedy, a Villalba di Guidonia.

L’evento è organizzato dalle Associazioni “La Clessidra”, “Azione Cittadina“, “Happy Place” e “In Comune”, insieme a “Pubblica Assistenza AVVIS”, “NVG Protezione Civile”, “Gruppo Scout Agesci Villalba” e “Comitato Genitori Alberto Manzi”.

L’obiettivo della manifestazione è promuovere la socialità e valorizzare le abilità artistiche e sportive del territorio. Per questo parteciperanno 18 scuole di danza e la scuola di judo della “Asd Anco Marzio Sporting”.

Il “Festival delle Eccellenze Italiane” inizia giovedì 20 settembre col Torneo di Calcio del Villalba Ocres Moca. Dalle 18,30 il Disco Party di apertura “Holi Color Explosion”, dalle 21 alle 23,30 il karaoke con Daniele Timperi & Daniele Caponetto e i balli di gruppo e danze caraibiche.

Venerdì 21 settembre dalle 18 alle 21,15 verranno presentate le realtà sportive a cominciare dalla “A.S.D. Villalba Ocres Moca”, società calcistica che milita in “Promozione”, passando per la “A.S.D.S. Vivi Villalba Volley”, società di pallavolo neopromossa in serie D, fino alla “Academy Proabile”, la scuola calcio inclusiva aperta a tutti di Arturo Mariani.

A seguire, dalle 21,30 alle 23,30, la serata tribute al cantante “Ultimo” con Stefano Teto De Filippo, Luca Giubilei & Alessandro Cerini.

Sabato 21 settembre a partire dalle 18 ad esibirsi saranno gli atleti di Judo della “Asd Anco Marzio Sporting” del maestro Roberto Pomponii.

A seguire, dalle ore 21, la serata tributo a Vasco Rossi con la Band “Vasco Millenium Reloaded”.

Domenica 22 settembre la grande serata della danza con esibizioni artistiche delle scuole.

Durante la 4 giorni il parco di Via Palermo/Via Kennedy, sarà animato come in occasione delle festività 2022 quando si svolse il primo Villaggio di Natale della Città di Guidonia Montecelio.

Nell’area verde verrà infatti allestita una zona “Food & Beverage”, con Luna Park e animazione per bambini.