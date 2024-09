TIVOLI – Forum, mostre e sfilata green: Asa Spa festeggia 30 anni di attività

Parte il countdown per l’inizio del 30ennale di ASA Tivoli SpA, una grande festa lunga tutto il weekend fortemente voluta dall’Amministratore Unico Francesco Girardi e dal Direttore Generale Emilio Engst, che vuole celebrare i successi dell’azienda municipalizzata del Comune di Tivoli, ma soprattutto i dipendenti e i cittadini, che sono stati il vero motore del cambiamento nella gestione dei rifiuti e della rivoluzione green avvenuti nella Superba.

I festeggiamenti iniziano oggi, giovedì 12 settembre, alle 17.30 con una conferenza istituzionale (su invito) alla Rocca Pia che, in caso di maltempo, si sposterà presso le Scuderie Estensi di Piazza Garibaldi.

Al convegno interverranno Marco Innocenzi, Sindaco di Tivoli, Fabrizio Ghera, Assessore alla Mobilità, Trasporti, Tutela del territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, Laura Corrotti, Presidente commissione urbanistica, politiche abitative e rifiuti della Regione Lazio, Francesco Girardi, Amministratore Unico di ASA Tivoli SpA, Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione Univerde, Bernardo Piccioli, Settore Ambiente UTILITALIA, Alessia Caputo, Unità Tariffe Rifiuti ARERA.

Modera l’evento Luigi Gabriele, Presidente di Consumerismo.

A seguire, presso le Scuderie Estensi ci sarà il taglio del nastro di tre mostre – visitabili dal 13 al 15 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 – che spiegano in modo differente l’impatto dei rifiuti sul pianeta, dalla necessità di ridurre drasticamente l’uso della plastica nelle nostre vite Archeoplastica, con reperti spiaggiati risalenti a più di 50 anni fa, alle modalità con cui gli scarti diventano risorsa in Arte di Scarto di Road to Green 2020 e Cartoline Polari di Marco Maschietti.

Venerdì 13 è la volta del Forum “La città del futuro, la rivoluzione sostenibile”, con la conferenza di premiazione del Contest Nazionale di Road to Green 2020. Tra i premiati il Francesco Lollobrigida, Ministro dell’agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, Emilio Engst, Direttore Generale di ASA Tivoli SpA, Riccardo Luciani, Commissario Straordinario Riserva Naturale Regionale “Nazzano Tevere Farfa”, Francesco Notari, Presidente di Vis Romana e Massimo Viscogliosi, produttore vinicolo proprietario di Albetum. Intervengono alla conferenza, moderata da Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo, Paola Rotella, docente dell’Accademia del Lusso, Francesco Girardi, Amministratore Unico di Asa Spa, Veronica Timperi, Giornalista de “Il Messaggero”, Barbara Molinario, Presidente di Road to Green 2020.

All’ora dell’aperitivo, alle 19, sempre alle Scuderie, la prima sfilata sostenibile mai realizzata in città, “Second Chance” con l’eco designer Saverio Maggio.

https://www.eventbrite.com/e/road-to-green-presenta-second-chance-di-saverio-maggio-tickets-1013409203207?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl Per prenotarsi basta cliccare su

Sabato 14 settembre alle 11 l’appuntamento alle Scuderie Estensi è con una conferenza sulle nuove frontiere dei Raee moderata dal giornalista Massimo Alesii, a cui parteciperanno Dismeco srl con il suo presidente Claudio Tedeschi, e i ragazzi dell’Itis Volta di Tivoli premiati al Giffoni Film Festival per il loro cortometraggio. Il pomeriggio alle 16.30 ci sarà, sempre alle Scuderie, una tavola rotonda con Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene e i ristoratori tiburtini sulle politiche antispreco da attuare in cucina.

Domenica 15 il gran finale all’Anfiteatro di Bleso con la consegna dei riconoscimenti ai sindaci che hanno costruito la storia di ASA e il concerto della Gaudats Junk Band, un gruppo speciale che suona unicamente strumenti riciclati, nati dal recupero di cassette per vino, oggetti in plastica, pentole e vario materiale destinato alla discarica. Chitarre, tubofoni sassofoni, batterie ed addirittura amplificatori provenienti dai rifiuti vivono così una nuova vita ed allieteranno ascoltatori e curiosi, educandoli, con la musica, anche all’arte del riutilizzo.

“ASA onora da 30 anni il lavoro non solo per garantire decoro urbano ma anche perseguendo obiettivi aziendali “Capaci di Futuro” che incarnano i crismi della transizione Ecologica a cui tutti, in società, siamo chiamati – dichiara l’Amministratore Unico di ASA Tivoli SpA, Francesco Girardi – Voltate le spalle al tempo dei cumuli di discariche e agli inceneritori figli della cultura “usa e getta”, da un decennio è giunto il tempo della Riduzione dei rifiuti, del Riuso e del Riciclo spinto, dell’ecologia su scala comunale che genera diminuzione delle tasse e centinaia di nuovi posti di lavoro, perché ricordiamolo sempre: Ecologia è Futuro”.