MARCELLINA – Boato e vibrazioni, panico in Centro: il sindaco chiude le scuole per due giorni

Un forte boato e una violenta vibrazione. Scene di panico ieri mattina, giovedì 12 settembre, nel Comune di Marcellina.

Per questo nella stessa giornata il sindaco Alessandro Lundini con l’ordinanza numero 10 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – ha disposto in via precauzionale e cautelativa la chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, nidi d’infanzia e Centri Diurni compresi, per oggi, venerdì 13 settembre, e domani, sabato 14 settembre.

Le scuole riapriranno regolarmente lunedì 16 settembre, salvo diverse disposizioni.

La chiusura è finalizzata a svolgere i sopralluoghi di verifica al fine di tutelare l’incolumità degli alunni e degli operatori delle strutture, nonché di scongiurare pericoli che fenomeni di panico potrebbero determinare a danno di studenti e personale scolastico.

Il Comune di Marcellina informa che gli uffici attualmente si stanno interfacciando con gli enti sovraccomunali per individuare le cause che hanno provocato il forte boato e le vibrazioni.

Nel frattempo, subito dopo il fenomeno tellurico, ieri mattina i volontari della Protezione civile “Arfi Marcellina” si sono messi in allerta e hanno controllato visivamente il territorio senza riscontrare danni a persone e cose.