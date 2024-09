GUIDONIA – Daniela Circelli, lacrime e candele per ricordare la vittima del pirata della strada

Nonostante la pioggia, ieri sera, giovedì 12 settembre, moltissime persone si sono ritrovate a Casa Calda, a Guidonia, per una fiaccolata in memoria di Daniela Circelli, la 39enne dipendente Amazon e mamma di due figli, travolta da un’auto pirata e abbandonata senza vita sull’asfalto di via Tiburtina nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali ( CLICCA E GUARDA LA DIRETTA DI TIBURNO ).

L’iniziativa denominata “Una candela per Daniela” è stata organizzata dagli amici del quartiere, che hanno sfilato in corteo con uno striscione “Una candela per Daniela, vittima di omicidio stradale” su un percorso di circa 200 metri andata e ritorno dal parco di via Cristoforo Ferrari a via Domenico Cimarosa, la strada dove Daniela abitava presso la casa dei genitori Saverio e Angela.