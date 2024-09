Ventotto chili di cocaina nascosti nel telaio dell’auto, arrestato corriere della droga

Un carico di cocaina, destinato a rifornire le principali piazze di spaccio della Capitale, è stato intercettato presso la barriera autostradale A12 Roma-Tarquinia dai Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, lunedì 16 settembre, dal Comando Provinciale di Roma, durante un servizio di controllo economico del territorio, i militari hanno sottoposto a ispezione un’autovettura con targa francese che procedeva a velocità sostenuta verso la Capitale.

Nel corso delle operazioni, i finanzieri hanno individuato due doppifondi ricavati nei longheroni destro e sinistro del telaio dell’automezzo, all’interno dei quali erano occultati 27 panetti contenenti oltre 28 chilogrammi di cocaina.

Il conducente del mezzo, di nazionalità rumena, è stato quindi tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria capitolina, associato presso il carcere di Regina Coeli.

Lo stupefacente, se immesso sul mercato, avrebbe potuto generare introiti illeciti superiori ai 3 milioni di euro.

I provvedimenti di arresto e sequestro, adottati di iniziativa in flagranza di reato, sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

Nel comunicato stampa il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma sottolinea che il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari e, fino al giudizio definitivo, vige la presunzione di non colpevolezza.

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio messo in campo dalla Guardia di Finanza di Roma anche per il contrasto ai traffici illeciti.