Il Guidonia è campione! Ora è tra i professionisti

È finita da poco con un trionfo la partita delle partite: oggi allo Stadio Comunale di Guidonia, il Guidonia Montecelio 1937 FC ha battuto per 1-0 il Real Monterotondo, conquistando matematicamente la vittoria del campionato di Serie D e approdando ufficialmente tra i professionisti in Serie C.

Un autentico miracolo sportivo, firmato da Mister Ciro Ginestra, oggi celebrato a gran voce dai tifosi rossoblù. È lui il condottiero che, con un mix perfetto di gioco spettacolare e concreta solidità, ha saputo guidare il Guidonia a coronare un sogno atteso da anni.

Il gol decisivo non poteva che portare la firma di Aimone Calì, il bomber che ha trascinato la squadra in tutta la stagione e che oggi, con una zampata vincente, ha mandato in visibilio l’intero stadio.

Una vittoria che porta con sé i nomi di tanti protagonisti: il muro difensivo Mastrangelo tra i pali, l’instancabile capitano Piroli, Parisi, Buono, Cristini, il “Pinturicchio rossoblù” Spinosa, la giovane promessa Spavone, l’ex capitano e leader dello spogliatoio Sfanò, Stefanelli, Errico e naturalmente il match-winner Bomber Calì. E ancora tutti gli altri, artefici di una stagione straordinaria.

Ma a rendere indimenticabile questa giornata c’è stato anche il calore del pubblico: cori incessanti, bandiere al vento e la voce travolgente degli “Avanguardia”, cuore pulsante del tifo guidoniano.

Una giornata storica per la città di Guidonia, che finalmente trova il suo spazio tra le grandi del calcio italiano. Ora si sogna in grande: il prossimo anno sarà Lega Pro, e già si immaginano conferme e nuovi arrivi per rafforzare una squadra che ha saputo conquistare tutti.

Per il momento, però, c’è solo una parola da dire: festeggiamo. Guidonia ha vinto. E con essa, ha vinto un’intera città.

(Daniele Di Cerbo)