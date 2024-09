Ha iniziato a boxare da appena 4 anni, ma quando sale sul ring batte sempre l’avversario.

Sandro Spagoni, atleta della “Filippella Boxe” di Setteville di Guidonia e studente dell’Istituto Olivieri di Tivoli

Bravo tecnicamente e forte fisicamente, si chiama Sandro Spagoni, ha 17 anni, vive all’Albuccione di Guidonia, studia meccanica all’Istituto tecnico “Orazio Olivieri” di Tivoli e pratica il pugilato nella palestra “Filippella Boxe” di Setteville dove viene allenato dai maestri Domenico Filippella e Francesco Splendori.

La giovane promessa della boxe ha vinto la medaglia d’oro nella categoria 54 chilogrammi al Torneo Internazionale di Francoforte in Germania dove da venerdì 13 a domenica 15 settembre si sono sfidate le rappresentative di 5 Nazioni quali Italia, Germania, Polonia, Repubblica Ceca ed Azerbaijan.

La rappresentativa di giovani pugili italiani a Francoforte col maestro e selezionatore Aldo Centini

Sandro Spagoni non ha deluso le aspettative del maestro Aldo Centini, uomo d’angolo carismatico della boxe e delegato del Comitato Regionale Lazio Pugilato, che per il Torneo di altissimo livello in Germania ha selezionato 5 tra i più giovani e promettenti pugili del Lazio: Fabio Agozzino per la categoria 63 chilogrammi youth, Giordano Riccardi per i 63 kg youth, Gaia Lorizio per youth girl 51 kg, Raul Barone vice campione d’Europa schoolboy 57 kg e Sandro Spagoni per la categoria 54 chilogrammi youth.

Con la maglia azzurra della Federazione Pugilistica Italiana Sandro Spagoni ha vinto il torneo battendo ai punti due ottimi avversari della sua categoria.

L’arbitro sancisce la vittoria di Sandro Spagoni al Torneo Internazionale di boxe di Francoforte

In semifinale il talento dell’Albuccione ha superato un pugile tedesco sfoderando una buona tecnica e potenza. In finale Spagoni ha sfidato un altro atleta tedesco che in semifinale ha battuto il forte rappresentante della Repubblica Ceca, ma il 17enne è riuscito a portare a casa la vittoria al termine di un match molto duro.

Vale la pena segnalare che Sandro Spagoni già a luglio scorso aveva primeggiato in un altro Torneo Internazionale a Varsavia vincendo due incontri per ko.

Prossimo obiettivo, i Campionati Italiani a novembre.

Tornato da Francoforte, la giovane promessa del pugilato è corso nella sua palestra Filippella Boxe di Setteville a salutare i compagni e a ricevere complimenti e applausi.