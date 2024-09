GUIDONIA – Natale 2024, il Villaggio si terrà nella Città di Fondazione

Sarà la Pro Loco di Guidonia ad organizzare il “Villaggio Natalizio 2024”, la manifestazione itinerante di un mese promossa dall’amministrazione comunale nel 2022 a Villalba e nel 2023 a Colle Fiorito.

Lo stabilisce la determina numero 143 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata oggi, giovedì 19 settembre, dal dirigente comunale alla Cultura Aldo Cerroni.

Con l’atto viene approvata la proposta progettuale presentata il 6 agosto scorso dall’Associazione di Promozione Sociale presieduta da Antonio Vitale e stanziata la somma di 40 mila euro per finanziare l’evento finalizzato a ricreare la tipica atmosfera delle feste, così da valorizzare le tradizioni culturali e folcloristiche del territorio, ma al tempo stesso di realizzare momenti di aggregazione dell’intera comunità e di garantire la promozione e lo sviluppo delle attività commerciali e artigianali.

Su proposta dell’assessore e del dirigente alla Cultura, Claudio Zarro e Aldo Cerroni, la terza edizione del “Villaggio Natalizio” durante il mandato del sindaco Mauro Lombardo si svolgerà nella “città di fondazione”, orientativamente dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

Il perimetro individuato è compreso tra Piazza Barbieri; viale Montecelio; viale dell’Unione; Piazza Baracca, viale Roma (con parcheggio attiguo alla stazione ferroviaria), piazza Maurizio Simone, antistante aeroporto Alfredo Barbieri, via Leonardo da Vinci, via Chiorboli, via Douhet, via Zambeccari, nonché lungo tutta l’arteria principale di viale Roma.

Secondo la determina numero 143, il progetto della Pro Loco di Guidonia è risultato vincente anche per aver proposto l’installazione ed il funzionamento di pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Matteotti, per la quale è stata richiesta autorizzazione alla Soprintendenza dei beni culturali e del paesaggio.