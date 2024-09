MENTANA – Spaccia cocaina e hashish in casa, 23enne ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Mentana hanno arrestato un 23enne italiano, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, giovedì 19 settembre, dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, il blitz antidroga è stato messo a segno la scorsa notte nell’ambito di un servizio di controllo del territorio.

I militari diretti dal Capitano Carmine Rossi hanno notato dei movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione del giovane.

Così, dopo averlo fermato in strada, hanno effettuato una perquisizione domiciliare, rinvenendo complessivamente oltre 500 grammi di hashish, suddivisi in panetti, e 80 grammi di cocaina, nonché denaro contante per un importo di oltre 4.500 euro, ritenuto provento di attività illecita.

L’arresto è stato convalidato e la competente Autorità Giudiziaria ha disposto per l’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

L’attività di polizia giudiziaria, frutto dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, è ulteriore testimonianza della particolare attenzione posta dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.