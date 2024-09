Ha iniziato a fare sport giocando a calcio come portiere a Capena. Ma all’età di 7 anni è entrato in palestra, ha infilato i guantoni e non ha più smesso di vincere.

Fabio Agozzino di Castelnuovo di Porto col caschetto rosso durante un incontro di pugilato

Così a soli 16 anni Fabio Agozzino di Castelnuovo di Porto vanta un palmares da record: 40 incontri disputati all’attivo con 27 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte.

L’ultimo trofeo messo in bacheca è la medaglia d’oro nella Categoria youth 63,5 chilogrammi (Super Leggeri) al Torneo Internazionale di Francoforte in Germania dove da venerdì 13 a domenica 15 settembre si sono sfidate le rappresentative di 5 Nazioni quali Italia, Germania, Polonia, Repubblica Ceca ed Azerbaijan.

Fabio Agozzino insieme ai maestri Alessandro e Aldo Centini della “Boxe Universo Monterotondo 1994”

Fabio Agozzino ha confermato le aspettative del maestro benemerito che lo ha cresciuto presso la “Boxe Universo Monterotondo 1994”, il tecnico Aldo Centini, delegato del Comitato Regionale Lazio Pugilato, che per il Torneo di altissimo livello in Germania ha selezionato 5 tra i più giovani e promettenti pugili del Lazio: Giordano Riccardi per i 63 kg youth, Gaia Lorizio per youth girl 51 kg, Raul Barone vice campione d’Europa schoolboy 57 kg, Sandro Spagoni di Guidonia per la categoria 54 chilogrammi youth e Fabio Agozzino per la Categoria 63,5 chilogrammi youth.

Il maestro emerito Aldo Centini di Monterotondo insieme al suo pupillo Fabio Agozzino

Guardia alta, intelligenza tattica e attacco rapido, con la maglia azzurra della Federazione Pugilistica Italiana Fabio Agozzino ha vinto il torneo di Francoforte battendo ai punti due ottimi avversari della sua categoria: in semifinale il 16enne si è imposto su uno sfidante tedesco e in finale ha superato un pugile polacco, campione in carica in patria.

Fabio Agozzino ha un palmares da record di 40 incontri disputati all’attivo e 27 vittorie

La medaglia d’oro in Germania è soltanto l’ultima conferma del talento del 16enne atleta della palestra “Boxe Universo Monterotondo 1994”.

Sotto la guida del maestro benemerito Aldo Centini, Fabio Agozzino ha vinto per due volte il titolo di Campione regionale, il primo a settembre 2021, il secondo ad aprile 2022.

Fabio Agozzino vanta anche la vittoria ai Dual Match di Boxe e il titolo europeo al Torneo Internazionale di Varsavia

Vittorie che gli hanno permesso di indossare la maglia della Nazionale Italiana, vincendo i Dual Match di Boxe Italia contro Slovenia e Italia contro Irlanda.

Già a maggio scorso Fabio Agozzino aveva vinto il suo primo titolo europeo al Torneo Internazionale di Varsavia, dove l’Italia ha sfidato altre 5 Nazioni, Polonia, Ucraina, Cecoslovacchia, Russia e Slovenia.

Nato a Roma il 22 dicembre 2007, a giugno scorso Fabio Agozzino ha anche conseguito l’Attestato di Meccanico Auto presso l’Istituto Teresa Gerini di Roma, ma ancora è presto per trascorrere le giornate in un’officina, tant’è che ogni mattina e pomeriggio è in palestra a boxare.

“Mi alleno tutti i giorni – spiega Fabio Agozzino al quotidiano on line Tiburno.Tv – voglio dedicarmi allo sport per raggiungere i miei obiettivi: diventare un pugile professionista”.