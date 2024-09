GUIDONIA – Giulia e Rosalia, il primo sì davanti ai familiari e alla comunità

E’ un rito che solitamente viene svolto nella cappella della casa generalizia, in forma privata e alla sola presenza delle suore e del Consiglio.

Stavolta, però, la vestizione è stata celebrata in chiesa, alla presenza della comunità parrocchiale, di familiari, amici e conoscenti.

Così venerdì 14 settembre, festa dell’esaltazione della croce, nella parrocchia San Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia si è svolta la Celebrazione eucaristica durante la quale è avvenuto l’ingresso in noviziato di due giovani ragazze, Giulia Baiocco e Rosalia Kolongo, già postulanti tra le Salesiane Oblate del Sacro Cuore di Tivoli.

La Messa è stata presieduta da Sua Eccellenza Mauro Parmeggiani, Vescovo della Diocesi di Tivoli e di Palestrina.

«Tra poco vestirete l’abito della novizia – le parole del Vescovo durante l’omelia – vi ricordi che con il Battesimo già vi siete rivestite di Cristo e ora ancora di più. Rivestirvi di Cristo che è Risorto ma che per risorgere è passato attraverso la croce.

Croce che porterete al petto per ricordarvi sempre che siete state amate da Colui che amato dal Padre è sceso sulla terra perché anche voi a vostra volta, amate, possiate amare.

La croce di Cristo, segno di questo amore grande, vi sia sempre familiare dunque.

Vi ricordi sempre che la vostra vita religiosa, la vostra vita di comunità che iniziate, il vostro spendervi per Dio, per i fratelli, per le comunità nelle quali abiterete e che sarete inviate a servire sarà realizzabile se saprete sempre rivestirvi dell’amore che Cristo ha versato su di noi dalla croce, un amore che vi renderà umili e per questo capaci di diffondere l’amore ricevuto ovunque».

E’ stato proprio Monsignor Mauro Parmeggiani, considerati i tempi della Chiesa, a voler lasciare un segno particolare nella diocesi coinvolgendo attivamente la comunità parrocchiale di Villanova, in cui Giulia Baiocco è cresciuta.

Sono stati tre i momenti che hanno caratterizzato il rito.

Dopo l’omelia del Vescovo, suor Graziella Maria Benghini, la madre generale delle Salesiane Oblate del Sacro Cuore, ha chiamato le due candidate, le quali hanno espresso in piena libertà il loro consenso a seguire Gesù nella via dell’Oblazione. Successivamente le neo-novizie hanno indossato l’abito; la madre ha poi consegnato loro una crocetta e la Regola dell’istituto per approfondire il carisma.

Infine Giulia Baiocco e Rosalia Kolongo sono state affidate a suor Domenica Giuseppina Giampaolo, maestra delle novizie.

Alla fine del rito la celebrazione si è svolta come di consueto.

“Un ringraziamento particolare – scrivono in una nota le suore Salesiane Oblate del Sacro Cuore e le novizie – va al Vescovo che ha voluto fortemente essere presente e si è reso vicino alla Congregazione; grazie anche al parroco, don Andrea Massalongo e alla comunità di Villanova, per aver curato la Liturgia e il momento di fraternità dopo la celebrazione”.